Из лесов Подмосковья с начала года убрали около 800 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Ступинское лесничество
788 аварийных деревьев ликвидировали на территории лесничеств Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-5 лесничеств по уборке аварийных деревьев возглавило Ступинское, где ликвидировали 158 опасных объектов. Второе место заняло Подольское лесничество, где убрали 156 аварийных деревьев. На третье место вышло Волоколамское лесничество (140 деревьев), на четвёртом месте оказалось Истринское лесничество (81 дерево), а замыкает пятёрку Сергиево-Посадское лесничество с 76 ликвидированными аварийными деревьями», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что аварийным считается дерево со структурными изъянами, расположенное не далее 100 метров от населённого пункта. Для установки аварийности дерево обследуют профессионалы. Самовольная рубка деревьев в лесах запрещена и карается штрафом.
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