В семи округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые остановочные павильоны привели в порядок специалисты Мосавтодора, работы прошли на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Остановки отремонтировали, в частности, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Клемента Готвальда в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах и в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.Кроме того, остановочные павильоны починили в нескольких малых населённых пунктах: в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, на Большом Коренёвском шоссе в люберецком посёлке Малаховка и на улице Шоссейная в деревне Сафоново Раменского муниципального округа.
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