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Дорожники Московской области обработали опасные участки дорог от гололеда

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Для обеспечения безопасного движения дорожные службы Московской области минувшей ночью обработали противогололёдными материалами наиболее опасные участки дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Порядка 2,5 тысяч км проезжей части на опасных участках дорог обработали противоголёдными материалами. В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В связи с возможным понижением температуры ниже нуля в ближайшую ночь специалисты продолжают мониторинг погодных условий и готовы оперативно провести дополнительную обработку покрытия для предотвращения скользкости.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность и придерживаться правил дорожного движения.

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Ветеранский марафон «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье весной 2025 года
18 марта 2025, 12:43

Фото: istockphoto / alkir

На VI отчетно-выборной конференции МОРО ООО ВВС РФ, состоявшейся 12 октября 2024 года, было принято решение о проведении в апреле - мае 2025 года ветеранского патриотического марафона «Фронтовая гармонь», сообщает пресс-служба организации.
В рамках марафона запланировано 80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Выступления пройдут на площадках городских округов Московской области для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и местных жителей.

Организацией мероприятия займется ветеранский актив МОРО совместно с группой гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерским центром «Русская гармонь» и творческой студией «Святой исток» под руководством поэта и народного гармониста Сергея Викторовича Борискина.

Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов в различных локациях, ориентируясь на предложения местных властей и учитывая интересы разных категорий населения.

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«Токсикоз и слёзы»: 41-летняя Светлана Светикова рассказала о сложностях третьей беременности
Певица Светлана Светикова рассказала о сложностях третьей беременности в 41 год
18 марта 2025, 12:17

Светлана Светикова (Фото: Телеграм @svetikovamusic)

В декабре 2024 года стало известно, что воспитывающая двоих сыновей певица и актриса Светлана Светикова готовится стать мамой в третий раз. 41-летняя артистка не скрывает, что эта беременность протекает у неё значительно сложнее, чем две предыдущие.
Исполнительница уже 14 лет живёт в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара так и не дошла до ЗАГСа, но живут они душа в душу и растят двоих сыновей — Милана и Кристиана.

«Решила, что хочу третьего малыша, летом. Долго думала — взвешивала. Но однозначно понимала одно — я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом», — рассказывала Светлана в личном блоге.

Она говорит, что нынешняя беременность — это совсем иной опыт по сравнению с предыдущим. Были уже и токсикоз, и слёзы, и нервные срывы. Но певица знала, что будет тяжело, была готова к этому и, конечно, не жалеет о своём решении.

«Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. Непонятно, как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу после родов. Не уверена, что в этот раз получится так же… Ну и Бог с ним. Ради этой любви я готова на все», — подчёркивает артистка.

В то время, как многие коллеги Светланы жертвуют личной жизнью ради карьерных успехов и бесконечной погони за популярностью, она уделяет время своим близким, детям, считая, что всё это — и есть самое главное в жизни.

«Любите! Наслаждайтесь! Это ваше чувство! Оно прекрасно и принадлежит вам, а вот как им распорядиться — дело каждого. Любовь — это мёд для сердца и души», — советует Светикова друзьям и поклонникам.

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Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах
18 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С наступлением весны на дороги и тротуары вернулись электросамокаты — средства индивидуальной мобильности (СИМ), и с 15 марта стартовал сезон их использования в более чем 39 подмосковных городах. В МОДКТОБ уже начали поступать дети и подростки с травмами, полученными при использовании электросамокатов.
Этот транспорт набирает популярность среди молодежи, но важно помнить, что он может быть опасен как для водителей, так и для пешеходов. Несмотря на ограничение скорости большинства моделей на уровне 25 км/ч, такая скорость способна вызвать серьезные травмы и даже привести к летальному исходу при утрате контроля над самокатом, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Зачастую это серьёзные многооскольчатые, или даже открытые переломы, сочетанные травмы. Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Рекомендуется воздержаться от использования электросамокатов, но при необходимости следовать простым правилам безопасности для минимизации риска травм.

Григорьев отметил следующие рекомендации:

  • не передавать управление электросамокатом детям и подросткам;
  • не кататься вдвоем, втроем и более;
  • избегать выезда на проезжую часть и катания на узких улицах с множеством помех;
  • сохранять безопасную скорость и быть уверенным в контроле над самокатом
  • отказаться от использования смартфона во время движения;
  • при переходе дороги обязательно спешиваться;
  • выбирать самокат с ножным тормозом для предотвращения переворота через руль.
Профилактика травм всегда эффективнее, чем их лечение.

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Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»
18 марта 2025, 11:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Одним из ключевых событий марта в российском авиастроении стал успешный полет опытного самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. Летные испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре, и по завершении полета командир экипажа сообщил, что задание было выполнено полностью, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Большой вклад в разработку вложили дубненские специалисты „ОКБ „Аэрокосмические системы“, завода „ПРОМТЕХ-Дубна“, „Дубненского завода коммутационной техники. Горжусь нашими конструкторами и сотрудниками завода!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Двигатель ПД-8 является важным элементом программы импортозамещения для самолета SJ-100. Работу над ним возглавляет «ОДК-Сатурн», входящий в состав ГК «Ростех». В разработке участвуют несколько предприятий из Корпорации «ПРОМТЕХ». ОКБ «Аэрокосмические системы» и завод «ПРОМТЕХ-Дубна» отвечают за разработку, изготовление и монтаж электрожгутов и трубопроводов для обеспечения надежной связи между компонентами двигателя и самолетными системами. Также они выполнили создание одной из испытательных установок для ПД-8.

«Дубненский завод коммутационной техники» занимался разработкой специализированных изделий и серийных соединителей СНЦ144 и СНЦ147, а «Казанский завод синтетического каучука» изготовил огнестойкие резинотехнические изделия, которые защищают двигатель от высоких температур и механических нагрузок. Ожидается, что сертификат на ПД-8 будет получен осенью.

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В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике
18 марта 2025, 11:15

Фото: Министерство образования Московской области

С 9 по 15 марта в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы прошла первая Международная олимпиада по физике имени Капицы (Kapitsa International Physics Olympiad, KIPhO). В соревнованиях приняли участие более 100 школьников из 14 регионов России и стран СНГ, сообщает Министерство образования Московской области.
Олимпиада включала три тура: индивидуальный теоретический, экспериментальный и командный. Участники решали сложные задачи, проводили эксперименты и использовали компьютерные технологии для обработки данных. Помимо состязаний, программа мероприятия предоставила возможность обмена опытом и общения с единомышленниками.

Ученики Физтех-лицея продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав награды в индивидуальном и командном зачётах. Золотые медали в личном первенстве получили Леонард Гуранда, Ярослав Агеев, Илья Шпаков и Серафим Бунин. Серебряные награды достались Федору Шишкину, Милане Гаджиевой, Андрею Мальцеву, Александру Сируляеву и Вадиму Лебедеву. Бронзу завоевали Александр Казаков, Иван Эстрих и Ксения Микульская.

Фото: Министерство образования Московской области

В командном зачёте серебряные медали получили Иван Эстрих, Ксения Микульская, Александр Казаков и София Богатырёва. Бронзовые награды завоевали Андрей Мальцев, Леонард Гуранда, Регина Руденок, Ярослав Агеев, Вадим Лебедев, Илья Шпаков и Серафим Бунин.

Первая олимпиада KIPhO стала важным событием для юных физиков. Организаторы верят, что она станет традицией и каждый год будет объединять талантливых школьников, которые увлекаются наукой.

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