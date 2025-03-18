Дорожники Московской области обработали опасные участки дорог от гололеда

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Для обеспечения безопасного движения дорожные службы Московской области минувшей ночью обработали противогололёдными материалами наиболее опасные участки дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Порядка 2,5 тысяч км проезжей части на опасных участках дорог обработали противоголёдными материалами. В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
В связи с возможным понижением температуры ниже нуля в ближайшую ночь специалисты продолжают мониторинг погодных условий и готовы оперативно провести дополнительную обработку покрытия для предотвращения скользкости.
Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность и придерживаться правил дорожного движения.
Читайте также:
Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах
Дорожники Московской области отремонтировали знаки в десяти округах
В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения
Дайана Хусинова