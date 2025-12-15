Дорожники Московской области отремонтировали инфраструктуру на дорогах Люберец
Специалисты «Мосавтодора» привели в нормативное состояние элементы дорожной инфраструктуры на региональных дорогах городского округа Люберцы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.
В Люберцах на Октябрьском проспекте дорожники очистили остановку от вандальных надписей. На Комсомольском проспекте они отремонтировали остекление остановочного павильона и восстановили дорожный знак. На ул.Волковская и ул.Инициативная специалисты отремонтировали барьерные ограждения.
На Красковском шоссе они убрали ветви деревьев с придорожной полосы, а на ул.Смирновская восстановили отсутствующий дорожный знак. В поселке Красково на Кореневском шоссе дорожники восстановили остекление остановки и дорожный знак. В поселке Марусино на Заречной улице специалисты отремонтировали тротуар.
Дорожники регулярно обследуют региональную сеть. Во время таких проверок они уделяют особое внимание состоянию дорог, тротуарам и объектам, которые отвечают за безопасность движения — светофорам, дорожным знакам и ограждениям.
