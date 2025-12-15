Дорожники Московской области отремонтировали инфраструктуру на дорогах Люберец

15 декабря 2025, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты «Мосавтодора» привели в нормативное состояние элементы дорожной инфраструктуры на региональных дорогах городского округа Люберцы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.