Мострансавто признано лучшим работодателем Подмосковья по трудоустройству ветеранов боевых действий

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто стала победителем конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Коллектив компании получил диплом Московской областной Думы за вклад в трудоустройство ветеранов. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.



Сегодня в Мострансавто работают почти 400 ветеранов Афганской войны, чеченских кампаний и специальной военной операции. Для них важно не просто иметь работу, а быть частью активной повседнемной жизни и приносить пользу людям.

Ветераны задействованы на разных направлениях:

  • управленческих,
  • инженерных,
  • рабочих и многих других.
Среди них — директора филиалов, главные инженеры, аудиторы, специалисты по гражданской обороне, транспортной и производственной безопасности, водители автобусов, начальники колонн, мастера участков, слесари и контролёры ОТК.
«Вернуть людей в гражданскую жизнь, дать им возможность реализовать себя – наша общая задача. Спасибо всей команде Мострансавто за внимательное и по-настоящему человеческое отношение», — отметил гендиректор компании Андрей Майоров.
Компания помогает ветеранам получить категорию D, если здоровье позволяет управлять общественным транспортом. Сотрудникам предоставляют расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах компании, жильё в общежитиях или компенсацию аренды для иногородних, отпуск до 42 дней, форменную одежду и путёвки для детей в оздоровительные лагеря. Действует программа «Приведи друга» с выплатой — от 10 000 рублей.

Медицинские осмотры проводят за счёт работодателя. При трудоустройстве водителям выплачивают единовременную премию — 50 000 рублей. Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте Мострансавто.
Ирина Паршина

