Мострансавто признано лучшим работодателем Подмосковья по трудоустройству ветеранов боевых действий
Мострансавто стала победителем конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Коллектив компании получил диплом Московской областной Думы за вклад в трудоустройство ветеранов. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
Сегодня в Мострансавто работают почти 400 ветеранов Афганской войны, чеченских кампаний и специальной военной операции. Для них важно не просто иметь работу, а быть частью активной повседнемной жизни и приносить пользу людям.
Ветераны задействованы на разных направлениях:
- управленческих,
- инженерных,
- рабочих и многих других.
«Вернуть людей в гражданскую жизнь, дать им возможность реализовать себя – наша общая задача. Спасибо всей команде Мострансавто за внимательное и по-настоящему человеческое отношение», — отметил гендиректор компании Андрей Майоров.Компания помогает ветеранам получить категорию D, если здоровье позволяет управлять общественным транспортом. Сотрудникам предоставляют расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах компании, жильё в общежитиях или компенсацию аренды для иногородних, отпуск до 42 дней, форменную одежду и путёвки для детей в оздоровительные лагеря. Действует программа «Приведи друга» с выплатой — от 10 000 рублей.
Медицинские осмотры проводят за счёт работодателя. При трудоустройстве водителям выплачивают единовременную премию — 50 000 рублей. Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте Мострансавто.