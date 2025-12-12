Мострансавто признано лучшим работодателем Подмосковья по трудоустройству ветеранов боевых действий

12 декабря 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто стала победителем конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Коллектив компании получил диплом Московской областной Думы за вклад в трудоустройство ветеранов. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.





Сегодня в Мострансавто работают почти 400 ветеранов Афганской войны, чеченских кампаний и специальной военной операции. Для них важно не просто иметь работу, а быть частью активной повседнемной жизни и приносить пользу людям.



Ветераны задействованы на разных направлениях:

управленческих,

инженерных,

рабочих и многих других.

«Вернуть людей в гражданскую жизнь, дать им возможность реализовать себя – наша общая задача. Спасибо всей команде Мострансавто за внимательное и по-настоящему человеческое отношение», — отметил гендиректор компании Андрей Майоров.