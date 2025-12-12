В Подмосковье обновили тротуары сразу на десяти региональных дорогах
Дорожники Подмосковья устранили дефекты покрытия на тротуарах в десяти округах. Специалисты Мосавтодора поправили тротуары на десяти региональных дорогах. Они обновили покрытия и привели пешеходные зоны в порядок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Работы провели в Балашихе, Мытищах, Волоколамске, Фрязино, Ступино, Лобне, Коломне и Королёве. В Балашихе дорожники привели в порядок тротуар на Центральной улице в микрорайоне Кучино. В Мытищах — на Мытищинской улице.
В Волоколамске они обновили покрытие на улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный. Во Фрязино — на Московской улице, в Ступино — на улице Академика Белова, в Лобне — на Аэропортовской улице. В Коломне восстановили покрытие на улице Октябрьской Революции, а в Королёве — на Станционной улице в микрорайоне Новые Подлипки.
В посёлке Марусино в Люберецком округе дорожники устранили ямы и дефекты покрытия вдоль Заречной улицы. А еще работы выполнили в селе Рогачёво Дмитровского округа.
В Минтрансе Московской области напомнили, что специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть. Во время обходов они проверяют состояние дорог, тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, чтобы вовремя поддерживать их в нормативном состоянии и обеспечивать безопасность жителей.
Читайте также: