В Подмосковье обновили тротуары сразу на десяти региональных дорогах

12 декабря 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники Подмосковья устранили дефекты покрытия на тротуарах в десяти округах. Специалисты Мосавтодора поправили тротуары на десяти региональных дорогах. Они обновили покрытия и привели пешеходные зоны в порядок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.