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Дорожники Московской области завершили ремонт светофоров в 11 городских округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В городской черте работы провели на улицах Октябрьской Революции в Коломне, Загорской в Дмитрове, Павшинской в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, Октябрьском переулке в Щёлкове и Кремёнковском шоссе в Протвине.

В малых населённых пунктах ремонт затронул светофоры на улице Лебеденко в рабочем посёлке Тучково Рузского округа, Советской улице в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск) и на 77-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове.
Кроме того, специалисты восстановили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на 1-й Волоколамской улице в Дедовске, проспекте Ленина в Подольске и на дороге в деревне Житнево (г.о. Домодедово).

Как уточнили в ведомстве, дорожная сеть Подмосковья регулярно обследуется в рамках летнего содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.

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Подмосковная саночница Олесик победила на юниорском первенстве России
05 марта 2025, 17:15

Дарья Олесик (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Дарья Олесик завоевала золотую медаль на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Дарья Олесик поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «одноместные сани» среди юниорок. Серебряную медаль завоевала саночница из Красноярского края Елизавета Журавлёва, а третье место заняла представительница Пермского края Ксения Шамова», — говорится в сообщении.
Первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок проходит в городе Сочи 4-5 марта.

В областном Минспорта также напомнили, что неделей ранее Дарья Олесик выиграла две медали чемпионата России по санному спорту: серебряную за одноместные сани и бронзовую за спринт на одноместных санях.

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В Раменском музее открылась выставка стеклянной посуды
05 марта 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Выставка «Фантазии штампованного стекла» открылась в Раменском историко-художественном музее, в экспозиции представлена коллекция созданной в ХХ веке стеклянной посуды из частных собраний и фондов музея, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посетители выставки смогут проследить эволюцию декора и форм стеклянных изделий на протяжении двадцатого века, узнают историю стекольных заводов России и секреты стеклодувов», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 20 июня. Возрастное ограничение — 12 . Адрес Раменского историко-художественного музея: Московская область, город Раменское, улица Воровского, дом №7.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» 7 марта откроется Объединённая историческая выставка.

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#выставка
#музей
#культура
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Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшему сознание подростку
05 марта 2025, 16:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Подросток почувствовал себя плохо на улице и потерял сознание, первую помощь ему оказал проезжавший мимо патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который держал на руках молодого человека и звал на помощь. Росгвардейцы остановили машину рядом с местом происшествия и выяснили, что парень внезапно плохо себя почувствовал и потерял сознание», — говорится в сообщении.
Правоохранители немедленно начали оказывать подростку первую помощь, вернули ему способность дышать и вызвали скорую. Передав подростка прибывшей бригаде медиков, сотрудники Росгвардии вернулись к несению службы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане судят двух подростков, которые стянули с пьяного приятеля всю одежду, сфотографировали, а после стали требовать от него деньги, шантажируя «сливом» снимков и видео в интернет.

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#подмосковье
#подросток
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Баскетболисты «Химок» проведут две игры Суперлиги на домашней арене
05 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto.com/Yobro10

Две ближайшие игры Суперлиги команда БК «Химки» проведёт на домашней площадке — в баскетбольном центре «Химки», информацию об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На 7 марта назначен матч подмосковных баскетболистов с командой, занимающей соседнее место в турнирной таблице, — «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. А 10 марта состоится игра с командой «Динамо» из Грозного», — говорится в сообщении.
Оба матча начнутся в 19:00. Вход бесплатный.

Баскетбольный центр «Химки» расположен по адресу: город Химки, Совхозная улица, дом №23.

Минспорта Московской области активно ведёт официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», а также свой Telegram-канал. Там размещается актуальная информация о спортивной жизни региона, включая анонсы мероприятий.

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#минспорта мо
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Для больниц Подмосковья закупили 38 операционных столов
05 марта 2025, 15:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

38 новых операционных столов получат больницы Московской области в текущем году, на закупку этого оборудования было направлено около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать пациента в наиболее оптимальном положении», — пояснил зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Новые операционные столы направят в десять областных больниц, в том числе в Долгопрудненскую, Клинскую, Орехово-Зуевскую и другие.

Закупка современного медицинского оборудования в Подмосковье проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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