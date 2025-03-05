Дорожники Московской области завершили ремонт светофоров в 11 городских округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В городской черте работы провели на улицах Октябрьской Революции в Коломне, Загорской в Дмитрове, Павшинской в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, Октябрьском переулке в Щёлкове и Кремёнковском шоссе в Протвине.
В малых населённых пунктах ремонт затронул светофоры на улице Лебеденко в рабочем посёлке Тучково Рузского округа, Советской улице в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск) и на 77-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове.
Кроме того, специалисты восстановили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на 1-й Волоколамской улице в Дедовске, проспекте Ленина в Подольске и на дороге в деревне Житнево (г.о. Домодедово).
Как уточнили в ведомстве, дорожная сеть Подмосковья регулярно обследуется в рамках летнего содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.
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В малых населённых пунктах ремонт затронул светофоры на улице Лебеденко в рабочем посёлке Тучково Рузского округа, Советской улице в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск) и на 77-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове.
Кроме того, специалисты восстановили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на 1-й Волоколамской улице в Дедовске, проспекте Ленина в Подольске и на дороге в деревне Житнево (г.о. Домодедово).
Как уточнили в ведомстве, дорожная сеть Подмосковья регулярно обследуется в рамках летнего содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.
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Дайана Хусинова