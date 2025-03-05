Подмосковных водителей призвали подождать со сменой резины на летнюю

На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 5 марта, заторы наблюдается при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.