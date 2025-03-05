Подмосковных водителей призвали подождать со сменой резины на летнюю

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ездить на летней резине в Московской области пока небезопасно, несмотря на прогнозируемые синоптиками плюсовые дневные температуры, предупреждение об этом выпустили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пока плюсовой температурный режим в Московской области только устанавливается, по ночам возможен ноль или минус, а при этом на дорогах не исключено образование гололедицы», — говорится в сообщении.Специалисты регионального Минтранса уточнили, что менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура в течение недели не опускается ниже +7ºС, учитывая утренние заморозки. Согласно прогнозам, такая погода установится в регионе не раньше конца марта.
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Лев Каштанов