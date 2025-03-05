В Подмосковье с начала года ликвидировали более 40 опасных подходов к ж/д путям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
42 опасных нелегальных подхода к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Работы провели в рамках комплекса мер по снижению летальных несчастных случаев на железной дороге, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Подмосковье больше всего смертельных случаев на железной дороге происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведём активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям — так называемых «опасных троп». В прошлом году было ликвидировано более 200 таких троп, в этом году перекрыли уже 42 несанкционированных прохода в 15 округах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что самый большой объём работ провели на территории округа Люберцы, где перекрыли десять опасных троп.
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