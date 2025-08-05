Дорожники обещают оперативно ликвидировать последствия ливней в Рузе и Одинцове
В Московской области на некоторых участках дрог из-за сильных дождей образовались подтопления. Дорожники планируют завершить ликвидацию последствий непогоды в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На подходе к временному пешеходному мосту в деревне Поречье в Рузе размыло верхний слой покрытия из крошки. Движение по мостовому сооружению не ограничено. Дорожники уже отвели воду и приступили к устройству верхнего слоя из асфальтобетонной крошки. Работы планируют завершить до конца суток. Временный мост в Поречье обустроили весной на время капремонта основного сооружения через реку Москву», – рассказали в МТДИ.В деревне Подлипки Одинцовского округа на Можайском шоссе размыло обочину. Дорожники установили предупреждающие знаки и сейчас ведут откачку воды. После спада её уровня специалисты проверят трубу и состояние конструктивных слоёв дороги.
Также в Одинцовском округе начали работы на размытых участках дорог к садовым товариществам Берёзка, Клин и Покровское.