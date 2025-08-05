В Подмосковье установили 49 новых светофоров
Видео: пресс-служба МТДИ МО
49 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области. Работу провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего было установлено 34 светофора типа Т-7 и 15 светофоров типа Т-1. Светофоры типа Т-7, мигающие жёлтым светом, устанавливают на нерегулируемых пешеходных переходах в городской черте и у мест социального притяжения. Задача этих светофоров — привлечь внимание водителей к обстановке на дороге. А светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрёстках и переходах для регулирования потоков автомобилей.
«Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, в текущем году мы запланировали установить всего около 240 новых объектов», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что адреса для установки светофоров выбираются по показателям аварийности и трафика.