В Подмосковье установили 49 новых светофоров

05 августа 2025, 12:51

Видео: пресс-служба МТДИ МО

49 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области. Работу провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Всего было установлено 34 светофора типа Т-7 и 15 светофоров типа Т-1. Светофоры типа Т-7, мигающие жёлтым светом, устанавливают на нерегулируемых пешеходных переходах в городской черте и у мест социального притяжения. Задача этих светофоров — привлечь внимание водителей к обстановке на дороге. А светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрёстках и переходах для регулирования потоков автомобилей.





«Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, в текущем году мы запланировали установить всего около 240 новых объектов», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.