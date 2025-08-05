На переходе между станциями Быково и Удельная завершили проходку подземной части

05 августа 2025, 15:58

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Пешеходный переход строят под путями между железнодорожными станциями Удельная и Быково в Раменском. В настоящее время рабочие завершили проходку подземной части объекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас общая строительная готовность перехода составляет более 20%.





«Новый переход соединит Интернациональную улицу и Южный проспект, а также обеспечит жителям безопасный проход через пути МЦД-3», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.