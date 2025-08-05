На переходе между станциями Быково и Удельная завершили проходку подземной части
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пешеходный переход строят под путями между железнодорожными станциями Удельная и Быково в Раменском. В настоящее время рабочие завершили проходку подземной части объекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас общая строительная готовность перехода составляет более 20%.
«Новый переход соединит Интернациональную улицу и Южный проспект, а также обеспечит жителям безопасный проход через пути МЦД-3», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Основные работы по конструкции подземной части пешеходного перехода должны быть завершены в текущем месяце. После этого начнётся монтаж инженерных систем, освещения и декоративных покрытий. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2026 года.