В Подмосковье отремонтировали 50 км дорог к ж/д станциям

04 августа 2025, 12:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

50 километров региональных дорог, ведущих к железнодорожным станциям, отремонтировали в Московской области специалисты Мосавтодора с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«В текущем году по нацпроекту в Московской области обновят 120 км покрытия на подъездах к железнодорожным станциям. Сейчас специалисты Мосавтодора завершили ремонт 27 участков дорог длиной 50 км в 18 округах региона», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.