Дорожники очистили ливневки в девяти округах Подмосковья
В девяти округах Подмосковья дорожники провели очистку ливневок и ремонт решёток, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы прошли на улицах и шоссе в Дмитрове, Долгопрудном, Чехове, Красногорске, Истре, Луховицах, Химках, Балашихе и Одинцовском округе. Специалисты очистили ливневки, восстановили повреждённые решётки и проверили состояние дренажной системы.
Такие работы проводятся регулярно, чтобы минимизировать риск подтоплений во время сильных дождей.
Такие работы проводятся регулярно, чтобы минимизировать риск подтоплений во время сильных дождей.