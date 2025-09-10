Дорожники очистили ливневки в девяти округах Подмосковья

10 сентября 2025, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В девяти округах Подмосковья дорожники провели очистку ливневок и ремонт решёток, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Работы прошли на улицах и шоссе в Дмитрове, Долгопрудном, Чехове, Красногорске, Истре, Луховицах, Химках, Балашихе и Одинцовском округе. Специалисты очистили ливневки, восстановили повреждённые решётки и проверили состояние дренажной системы.



Такие работы проводятся регулярно, чтобы минимизировать риск подтоплений во время сильных дождей.

