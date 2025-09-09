В Рузском и Можайском округах с 10 сентября изменится расписание автобусов
С 10 сентября для жителей Рузского и Можайского муниципальных округов скорректируют расписание автобусных маршрутов № 41 «Руза — Можайск» и № 48 «Руза – Клементьево – Можайск». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На маршруте № 41 появятся дополнительные рейсы:
• от остановки «Автовокзал Можайск» — в 13:20 и 18:10,
• от остановки «Руза» — в 14:30 и 19:16.
На маршруте № 48 добавлены утренние отправления:
• от остановки «ст. Можайск» — в 07:10,
• от остановки «Руза» — в 10:55.
Оплатить проезд на этих маршрутах можно только безналичным способом: банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.
