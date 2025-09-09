В Рузском и Можайском округах с 10 сентября изменится расписание автобусов

09 сентября 2025, 19:00

оригинал Фото: Медиасток РФ

С 10 сентября для жителей Рузского и Можайского муниципальных округов скорректируют расписание автобусных маршрутов № 41 «Руза — Можайск» и № 48 «Руза – Клементьево – Можайск». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.