В Сергиево-Посадском округе завершили капремонт моста через реку Ворю
Мост через реку Ворю, расположенный рядом с деревней Голыгино Сергиево-Посадского округа, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные качественные дороги»).
«В ходе капремонта было реконструировано пролётное строение. Рабочие также забетонировали цоколи, монолитные и консольные участки, устроили сопряжение, уложили новую дорожную одежду, заменили барьерные и перильные ограждения, обустроили водоотводную канаву, дождевую канализацию и локальные очистные сооружения», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Протяжённость моста составляет около 40 метров. Капитальный ремонт занял около года.