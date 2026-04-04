Дорожники отремонтировали элементы инфраструктуры на дорогах Подольска

Фото: администрация г.о. Подольск

В городском округе Подольске специалисты Мосавтодора провели ремонт элементов инфраструктуры на региональных дорогах в ходе работ по содержанию. Об этом проинформировали в Минтрансе Подмосковья.



В Подольске на улицах Быковской, Индустриальной и Машиностроителей, а также на проспектах Ленина и Юных Ленинцев устранили ямы. В деревне Бородино работы провели на Варшавском шоссе, а в деревне Кутьино — на улице Дорожной.

Кроме того, на проспекте Ленина в Подольске обновили дорожные знаки, светофоры и линию освещения. На улицах Кирова и Клемента Готвальда починили светофоры. В микрорайоне Климовске на улицах Ленина и Индустриальной привели в порядок дорожные знаки. На улице Победы и Симферопольской восстановили освещение. В микрорайоне Львовском на улице Московской отремонтировали ограждение.

Также на улице Промышленной в посёлке Сосновый Бор обновили дорожные знаки. На 51-м километре Старого Симферопольского шоссе провели работы по освещению.
Екатерина Коршунова

