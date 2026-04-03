В Подмосковье наградили лауреатов двух областных литературных премий
В Московской губернской универсальной библиотеке города Королёва торжественно наградили лауреатов главных литературных премий Подмосковья: имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
Писатели и поэты были признаны лучшими по итогам конкурса 2025 года. Награды им вручили директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко, поэт, публицист и литературный критик, секретарь Союза писателей России, ветеран боевых действий Игорь Витюк и председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.
Почётные грамоты на церемонии получили руководители литературных объединений городских округов Ленинский, Красногорск, Кашира и Балашиха. Для гостей выступил коллектив Московской областной филармонии – струнный Квартет имени А. Алябьева.
По данным министерства, в прошлом году от авторов, проживающих в Подмосковье, было принято более 100 заявок: 57 – на Премию имени Роберта Рождественского, 45 – на Премию имени Михаила Пришвина.
Премия имени Роберта Рождественского присуждается авторам из Подмосковья за поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и региону.
Премией имени Михаила Пришвина награждают за произведения, посвящённые любви к родному краю.
