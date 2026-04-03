В Подмосковье с начала года отправили на утилизацию более 230 ненужных вещей
Жители Московской области с начала года отправили на утилизацию более 230 предметов с помощью платформы «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, электронные сервисы становятся всё более популярны в регионе. Сервис для вывоза ненужных вещей работает на региональном портале госуслуг.
Он даёт возможность легко и быстро избавиться от старой мебели, других крупногабаритных предметов и несправной бытовой техники.
«Платформа была запущена в регионе в 2024 году и приобрела большую популярность у пользователей. Только за неделю при помощи сервиса вывезли 13 предметов, а всего с начала года – свыше 236. В основном вывозят крупные бытовые приборы, ванны, мебель, макулатуру, матрасы, пианино, электронику и стиральные машины», – рассказали в Минчистоты.При оформлении заявки на портале нужно выбрать предмет вывоза, указать адрес, дату и время и телефон для связи. Заявителю позвонит оператор, чтобы подтвердить обращение и уточнить детали заказа.
Специалисты приедут в назначенное время и заберут ненужные вещи. Они выносят их из дома даже в случае отсутствия лифта, грузят в машину и отвозят в пункт утилизации.