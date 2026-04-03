В Подмосковье с начала года отправили на утилизацию более 230 ненужных вещей

Жители Московской области с начала года отправили на утилизацию более 230 предметов с помощью платформы «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Как отметили в ведомстве, электронные сервисы становятся всё более популярны в регионе. Сервис для вывоза ненужных вещей работает на региональном портале госуслуг.



Он даёт возможность легко и быстро избавиться от старой мебели, других крупногабаритных предметов и несправной бытовой техники.

«Платформа была запущена в регионе в 2024 году и приобрела большую популярность у пользователей. Только за неделю при помощи сервиса вывезли 13 предметов, а всего с начала года – свыше 236. В основном вывозят крупные бытовые приборы, ванны, мебель, макулатуру, матрасы, пианино, электронику и стиральные машины», – рассказали в Минчистоты.