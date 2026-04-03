В Подмосковье во Всемирный день водных животных назвали редких представителей фауны
3 апреля отмечается Всемирный день водных животных. В Красной книге Подмосковья такие животные представлены довольно широко, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Так, под охраной находятся 11 видов, обитающих в подмосковных водоёмах – от русской быстрянки до сома и жереха.
«Водными называют и животных, жизнь которых неразрывно связана с водой. Это, например, наши краснокнижные речная выдра и русская выхухоль. В реках и озёрах Подмосковья обитают также охраняемые моллюски, водные беспозвоночные. Сегодня полезно вспомнить, какие это редкие и ценные для природных сообществ создания, рассказать о них детям, внести вклад в сохранение водных животных – например, расчистить берега близлежащего водоёма», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Среди охраняемых водных животных Московской области – несколько особенно редких. Это, например, русская выхухоль или беспозвоночное животное семейства прудовиков – энигмомфискола европейская. Такие виды занесены в Красную книгу под первой категорией «вид под угрозой исчезновения».
В то же время популяции нескольких видов в последние годы восстанавливаются. Так, к концу прошлого века численность речной выдры в Подмосковье оценивалась в 100 особей. Однако встречи с этим животным участились, а биологи стали фиксировать новые места обитания речной хищницы.
Всемирный день водных животных экологи учредили в 2020 году, чтобы привлечь внимание к судьбе этого сообщества фауны. В этот день по всему миру проводят просветительские и природоохранные мероприятия.