В Подмосковье во Всемирный день водных животных назвали редких представителей фауны

03 апреля 2026, 18:41

3 апреля отмечается Всемирный день водных животных. В Красной книге Подмосковья такие животные представлены довольно широко, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Так, под охраной находятся 11 видов, обитающих в подмосковных водоёмах – от русской быстрянки до сома и жереха.

«Водными называют и животных, жизнь которых неразрывно связана с водой. Это, например, наши краснокнижные речная выдра и русская выхухоль. В реках и озёрах Подмосковья обитают также охраняемые моллюски, водные беспозвоночные. Сегодня полезно вспомнить, какие это редкие и ценные для природных сообществ создания, рассказать о них детям, внести вклад в сохранение водных животных – например, расчистить берега близлежащего водоёма», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.