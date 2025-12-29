Достижения.рф

Дорожники отремонтировали участки региональных трасс в трёх округах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора за неделю устранили дефекты дорожного покрытия на региональных трассах в Истре, Серебряных Прудах и Солнечногорске. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.



В Истре дорожники заделали ямы на участках дорог в деревнях Новинки, Лешково, Покровское, Красный Посёлок, Воронино, Обушково и Юрьево, а также в селе Павловская Слобода. В Серебряных Прудах работы выполнили в деревнях Александровка, Нижняя Пурловка и Петровские Выселки, возле Дмитриевки и Большого Рогатово, а также в посёлке Дмитриевский.

В Солнечногорске дефекты покрытия устранили в посёлке городского типа Андреевка, в деревне Кривцово и рядом с деревней Татищево.Ямочный ремонт в Подмосковье проводят круглый год. Специалисты ежедневно осматривают дороги и устраняют повреждения с учётом погодных условий. Зимой используют литой асфальтобетон и холодную асфальтобетонную смесь.

Качество работ контролируют через систему СКПДИ. Все этапы ремонта фиксируют на фото и заносят в единую базу данных.


Ирина Паршина

