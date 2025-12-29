Дорожники отремонтировали участки региональных трасс в трёх округах

29 декабря 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора за неделю устранили дефекты дорожного покрытия на региональных трассах в Истре, Серебряных Прудах и Солнечногорске. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.