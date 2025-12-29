Достижения.рф

В Химках открыли рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочее движение запустили на выездной дороге из деревни Юрлово городского округа Химки, новая трасса соединит Пятницкое шоссе с его строящимся дублёром. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



На дороге четыре полосы, её общая протяжённость составляет полтора километра.

«Новая выездная дорога улучшит транспортную доступность для десяти тысяч местных жителей. Она также обеспечит подъезд к крупному жилому комплексу «Пятницкие луга». В дальнейшем по этой дороге можно будет проехать к новому шоссе и далее направлению к Москве без пробок», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
В настоящее время на трасе завершили основные строительные работы, установили дорожные знаки, уличное освещение, светофоры и шумозащитные экраны.
Лев Каштанов

