В Химках открыли рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово

29 декабря 2025, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочее движение запустили на выездной дороге из деревни Юрлово городского округа Химки, новая трасса соединит Пятницкое шоссе с его строящимся дублёром. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На дороге четыре полосы, её общая протяжённость составляет полтора километра.





«Новая выездная дорога улучшит транспортную доступность для десяти тысяч местных жителей. Она также обеспечит подъезд к крупному жилому комплексу «Пятницкие луга». В дальнейшем по этой дороге можно будет проехать к новому шоссе и далее направлению к Москве без пробок», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.