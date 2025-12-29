Как будет работать общественный транспорт Подмосковья в новогодние праздники
В новогодние праздники общественный транспорт Московской области будет работать по изменённому графику. В регионе заранее скорректировали расписание, чтобы жителям было удобно планировать поездки в праздничные дни. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
31 декабря автобусы выйдут на линии по расписанию понедельника.
1 и 3 января, а также с 5 по 9 января транспорт будет ходить по графику субботы.
2 и 4 января автобусы будут работать по расписанию воскресенья.
Всего в период новогодних каникул на маршруты выйдут около 6 000 транспортных средств. Из них примерно 4 500 автобусов будет обслуживать Мострансавто.
В новогоднюю ночь и на Рождество 70 автобусных маршрутов, следующих к железнодорожным станциям и станциям метро, продлят работу до 3 часов утра.
Пригородные поезда ЦППК и РЖД также перейдут на праздничный график.
30 декабря электрички будут ходить по расписанию пятницы.
С 31 декабря по 10 января — по расписанию субботы.
11 января — по графику воскресенья.
12 января — по расписанию понедельника.
В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января движение поездов по всем Московским центральным диаметрам и Павелецкому направлению продлят до 03:00. По Ярославскому направлению электрички будут курсировать до 02:00.
Пассажирам советуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание на сайтах ЦППК, МТППК и МЖД, а также на станциях, вокзалах и остановках.
