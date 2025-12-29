Дорожники провели ямочный ремонт в четырёх округах Подмосковья

29 декабря 2025, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по ликвидации дефектов покрытия провели специалисты Мосавтодора на дорогах в четырёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Ямы в асфальте ликвидировали на участках в Рузском, Можайском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском округах.





«В Рузском округе ямочный ремонт провели у деревни Нижнее Сляднево, в селе Покровское и в деревнях Кожино и Марково. В Можайском округе — в селе Борисово и посёлке Строитель. А в Павлово-Посадском округе — у деревень Борисово ми Васютино и в деревнях Малыгино и Крупино», — говорится в сообщении.