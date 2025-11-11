Открыть движение в тоннеле на Путилковском шоссе планируют к концу года

11 ноября 2025, 21:34

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строительная готовность участка Путилковского шоссе, второй этап реконструкции которого идёт в Красногорске, составляет 90%. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В городском округе строят автомобильный тоннель на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково». Основные строительные работы в тоннеле уже завершили.

«Общая строительная готовность объекта составляет около 90%. Открыть движение по дороге планируют к концу года. Сейчас в тоннеле завершили устройство всех монолитных конструкций, ведут монтаж инженерного оборудования. В подземном переходе также завершены все монолитные и отделочные работы. Продолжается монтаж лифтов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.