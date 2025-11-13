В Мытищах завершают строительство надземных переходов на Афанасовском шоссе

13 ноября 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мытищах реконструируют Афанасовского шоссе и завершают строительство трёх надземных пешеходных переходов. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что полностью закончить все работы планируют к концу года.





Параллельно ведут устройство двухполосного дублёра, монтаж шумозащитных экранов и строительство тротуаров. В ближайшее время обновят остановки общественного транспорта, а для безопасности дорожного движения на всём протяжении участка установят барьерное ограждение.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Первый надземный пешеходный переход готов на более чем 95%. Здесь завершили работы по остеклению пролета и башен и приступают к монтажу внутреннего освещения. На втором переходе продолжаются работы по остеклению и монтажу освещения, а на третьем ведётся устройство металлокаркаса для последующего остекления. Строительная готовность объектов составляет 90% и более 75% соответственно», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.