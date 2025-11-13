В Мытищах завершают строительство надземных переходов на Афанасовском шоссе
В Мытищах реконструируют Афанасовского шоссе и завершают строительство трёх надземных пешеходных переходов. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что полностью закончить все работы планируют к концу года.
Параллельно ведут устройство двухполосного дублёра, монтаж шумозащитных экранов и строительство тротуаров. В ближайшее время обновят остановки общественного транспорта, а для безопасности дорожного движения на всём протяжении участка установят барьерное ограждение.
«Первый надземный пешеходный переход готов на более чем 95%. Здесь завершили работы по остеклению пролета и башен и приступают к монтажу внутреннего освещения. На втором переходе продолжаются работы по остеклению и монтажу освещения, а на третьем ведётся устройство металлокаркаса для последующего остекления. Строительная готовность объектов составляет 90% и более 75% соответственно», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В июле 2025 года запустили рабочее движение на шоссе от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе. Протяжённость участка 2,7 км расширили до 4 полос, а еще открыли удобный заезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.