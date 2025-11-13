Достижения.рф

В Московской области переименуют 19 станций железной дороги

На Московской железной дороге в Подмосковье переименуют 19 станций, в названии которых присутствуют числовые обозначения километров. Ещё у одной название изменят на другое, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.



Так, на Ярославском направлении остановочный пункт 43 км переименуют в Нагорное, 76 км – в Топорково, а 90 км – в Шубино.

На Казанском направлении платформа 49 км будет носить название Игумново, 55 км – Гжельские источники.

На Савёловском направлении платформа 94 км станет называться Никулками, а на Горьковском направление платформу 33 км назовут Вишняково.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, переименование проведут с учётом географических топонимов и других объектов, которые находятся рядом со станциями.

