В Московской области переименуют 19 станций железной дороги
На Московской железной дороге в Подмосковье переименуют 19 станций, в названии которых присутствуют числовые обозначения километров. Ещё у одной название изменят на другое, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
Так, на Ярославском направлении остановочный пункт 43 км переименуют в Нагорное, 76 км – в Топорково, а 90 км – в Шубино.
На Казанском направлении платформа 49 км будет носить название Игумново, 55 км – Гжельские источники.
На Савёловском направлении платформа 94 км станет называться Никулками, а на Горьковском направление платформу 33 км назовут Вишняково.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, переименование проведут с учётом географических топонимов и других объектов, которые находятся рядом со станциями.
