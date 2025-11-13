В Московской области переименуют 19 станций железной дороги

13 ноября 2025, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Московской железной дороге в Подмосковье переименуют 19 станций, в названии которых присутствуют числовые обозначения километров. Ещё у одной название изменят на другое, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.