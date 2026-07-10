Дорожники Подмосковья готовы устранять последствия циклона «Бернадетт»

10 июля 2026, 19:09

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковных дорожников перевели в режим повышенной готовности на фоне надвигающегося на регион циклона «Бернадетт». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московкой области.





Специалисты отслеживают ситуацию с погодой и готовы к работам по обеспечению безопасного проезда. Устранять возможные подтопления и убирать упавшие деревья в Мосавтодоре будут около 400 дорожников. К работам подготовили более 90 помп.

«Будьте внимательны! Синоптики прогнозируют в Московском регионе обильные осадки и сильный ветер», – обратились к жителям в МТДИ.