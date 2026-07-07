Реконструкцию улицы Струве в Балашихе могут завершить досрочно
Работы по реконструкции улицы Струве в городском округе Балашиха могут завершить раньше запланированного срока. Сейчас строительная готовность объекта составляет 7%, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Согласно госконтракту, реконструкция должна быть закончена в третьем квартале 2027-го. Однако это может произойти к концу этого или началу следующего года.
«На объекте задействованы 12 рабочих и четыре единицы техники. Дорожники продолжают устройство дорожной одежды, а на некоторых участках приступили к укладке асфальта. Сейчас работы идут на территории строящейся больницы. После их завершения стартует реконструкция правой стороны улицы», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Участок реконструкции длиной 680 метров определён от пересечения с улицей Корнилаева до дома №3. Проезжую часть расширят до четырёх полос и построят новый участок дороги в 115 метров. Он соединит улицы Струве и Рождественскую. По обеим сторонам обустроят тротуары, вдоль дороги – 50 парковочных мест и четыре остановки общественного транспорта.
Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а её пропускная способность удвоится. В ведомстве напомнили, что в Балашихе в рамках масштабной модернизации улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к крупнейшей строящейся Балашихинской областной больнице в южной части города построят и реконструируют девять дорог суммарной протяжённостью 13 километров.