Реконструкцию улицы Струве в Балашихе могут завершить досрочно

07 июля 2026, 21:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Работы по реконструкции улицы Струве в городском округе Балашиха могут завершить раньше запланированного срока. Сейчас строительная готовность объекта составляет 7%, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Согласно госконтракту, реконструкция должна быть закончена в третьем квартале 2027-го. Однако это может произойти к концу этого или началу следующего года.

«На объекте задействованы 12 рабочих и четыре единицы техники. Дорожники продолжают устройство дорожной одежды, а на некоторых участках приступили к укладке асфальта. Сейчас работы идут на территории строящейся больницы. После их завершения стартует реконструкция правой стороны улицы», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.