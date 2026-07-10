В Московской области ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с
В Московской области с 10 по 12 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщил Росгидромет.
Так, 10 июля ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Количество осадков за сутки составит 10-20 миллиметров, а порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду. 11 июля жителей Подмосковья ждет сильный дождь с грозой. Количество осадков местами составит до 35 мм, а порывы ветра — до 17 м/с.
Ночью 12 июля ожидается сильный, местами очень сильный дождь с грозой. Днем осадки также сохранятся, всего за сутки выпадет 15-30 мм. Ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с.
Всего за период 10-12 июля количество осадков может составить 45-60 миллиметров, местами до 80 мм. Жителей просят соблюдать осторожность в период непогоды.
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