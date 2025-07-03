В Кашире капитально отремонтируют детский сад на улице Вахрушева

03 июля 2025, 11:53

оригинал Фото: медиасток.рф

В здании дошкольного отделения школы №7, расположенном на улице Вахрушева в Кашире, планируют провести капитальный ремонт. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание общей площадью более 2,7 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.