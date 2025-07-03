Загруженность дорог Подмосковья утром 3 июля составила четыре балла

03 июля 2025, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла их десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 3 июля. Основные заторы наблюдаются на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское. Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.