В Можайске восстановили аварийное здание бывшего магазина и столовой

03 июля 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Находившееся в аварийном состоянии здание бывшего магазина и столовой, расположенное на Вокзальной улице в Можайске, восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.







«Объект общей площадью около 620 квадратных метров, находящийся рядом с железнодорожной станцией Можайск, долго не использовался и стоял бесхозный и полуразрушенный. В 2004 году у здания появился новый собственник, который вместе с администрацией округа и профильными ведомствами принял решение восстановить объект», — говорится в сообщении.