На приёме жителей Павловского Посада обсудили ремонт дорог и благоустройство
Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов принял участие в приёме жителей в формате видеоконференцсвязи, который провёл заместитель прокурора Московской области Александр Благородов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Жительница Эльвира Лютфиевна обратилась с вопросом о расширении проезда во дворе дома №18а, корпус 2 по ул. Герцена.
«Сейчас по этому адресу проходят работы по комплексному благоустройству двора. В рамках дополнительных работ проведём необходимые расширение проезда с учётом пожеланий наших жителей», – пообещал Ефанов.Анастасию Дмитриевну беспокоит необходимость ремонта дороги между домами №1 и №4 в деревне Криулино. До 21 сентября будет проведена отсыпка дорожного полотна асфальтной крошкой.
Староста деревни Сонино Юлия Сергеевна задала вопрос по поводу опиловки деревьев под ЛЭП от Носовихинского шоссе до часовни. До 10 октября сотрудники «Россетей» проведут эти работы.
«Для нас важно слышать жителей округа, оперативно реагировать на их вопросы, искать оптимальные пути решения. Благодарим всех за активную позицию», – сказал Ефанов.Он добавил, что только в диалоге с жителями можно сделать городской округ ещё более комфортным для жизни.