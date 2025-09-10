На приёме жителей Павловского Посада обсудили ремонт дорог и благоустройство

10 сентября 2025, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов принял участие в приёме жителей в формате видеоконференцсвязи, который провёл заместитель прокурора Московской области Александр Благородов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Жительница Эльвира Лютфиевна обратилась с вопросом о расширении проезда во дворе дома №18а, корпус 2 по ул. Герцена.

«Сейчас по этому адресу проходят работы по комплексному благоустройству двора. В рамках дополнительных работ проведём необходимые расширение проезда с учётом пожеланий наших жителей», – пообещал Ефанов.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.



«Для нас важно слышать жителей округа, оперативно реагировать на их вопросы, искать оптимальные пути решения. Благодарим всех за активную позицию», – сказал Ефанов.