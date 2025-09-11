На десяти региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ограждения снижают риск ДТП и делают дороги безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.
«В городской черте ограждения привели в порядок на пересечении Носовихинского шоссе с Керамической улицей в Балашихе, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Пушкина в Луховицах, на улице Транспортная в Реутове, на Талсинской улице в Щёлкове, на улице Симферопольская в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах и на улице Ново-Рогачёвская в Дмитрове», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на 1-й Волоколамской улице в красногорском посёлке Нахабино и на Библиотечной улице в ступинском посёлке Михнево.