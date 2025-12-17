Дорожники Подмосковья привели в порядок участки трасс Воскресенска и Егорьевска

17 декабря 2025, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора выполнили ямочный ремонт на региональных дорогах в городском округе Воскресенск и муниципальном округе Егорьевск. В каждом округе ежедневно устраняют в среднем около 20 дефектов покрытия. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.