Дорожники Подмосковья привели в порядок участки трасс Воскресенска и Егорьевска
Специалисты Мосавтодора выполнили ямочный ремонт на региональных дорогах в городском округе Воскресенск и муниципальном округе Егорьевск. В каждом округе ежедневно устраняют в среднем около 20 дефектов покрытия. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
За неделю дорожники привели в порядок участки в селе Фаустово и деревнях Ивановка, Золотово, Губино, Ворыпаево и Силино в Воскресенске. В Егорьевске работы провели в деревнях Песье, Гридинская, Большое Гридино и Бормусово.
Дорожные службы регулярно обследуют дороги и оперативно выбирают участки для ремонта с учётом погодных условий. Для работ используют литой асфальтобетон и холодные асфальтобетонные смеси.
Качество ремонта мониторят с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Все этапы специалисты фиксируют в системе с фотоотчётами и заносят в единую базу данных.
