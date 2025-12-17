Подмосковного «Единого заказчика» отметили за работу в Запорожье и Херсоне
Управление технического надзора капремонта Подмосковья поблагодарило сотрудников ППК «Единый заказчик», которые участвуют в восстановительных работах в Запорожской и Херсонской областях. Организация — подвед Министерства ЖКХ Московской области.
Специалисты получили благодарности «За высокий профессионализм и добросовестный труд при реализации мероприятий специального инфраструктурного проекта на территориях Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации».
Работы на новых территориях охватывают сразу несколько направлений. Команды модернизируют университеты в Мелитополе и Геническе, приводят в порядок спортивные школы, стадионы и административные здания. В Херсонской области с нуля создали арт-кластер «Таврида» — современное пространство для творческой молодёжи.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа таких специалистов часто остаётся незаметной, но именно она имеет ключевое значение. По его словам, условия, в которых им пришлось работать, требуют смелости, высокой ответственности и самоотдачи.
В УТНКР Подмосковья подчеркнули, что результаты стали возможны благодаря слаженному взаимодействию ППК «Единый заказчик», регионального технадзора и специалистов, которые ежедневно решают сложные инженерные и организационные задачи. Совместная работа создаёт основу для восстановления социнфраструктуры и устойчивого развития территорий.
