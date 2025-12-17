Подмосковного «Единого заказчика» отметили за работу в Запорожье и Херсоне

17 декабря 2025, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Управление технического надзора капремонта Подмосковья поблагодарило сотрудников ППК «Единый заказчик», которые участвуют в восстановительных работах в Запорожской и Херсонской областях. Организация — подвед Министерства ЖКХ Московской области.