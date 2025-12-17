Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 декабря составила шесть баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 17 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 929 тысяч машин. Это на 11,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.