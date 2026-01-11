Судно на воздушной подушке спасло рыбака на Иваньковском водохранилище
Работники Мособлпожспаса спасли со льда Иваньковского водохранилища любителя подлёдной рыбалки. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось в городском округе Дубна. Мужчину застала метель с сильным ветром и снегопадом. Он потерял ориентацию.
«Рыболов успел позвонить по телефону 112 и попросить о помощи. На место на судне на воздушной подушке «Хивус-6» оперативно отправились работники поисково-спасательного поста №215 Мособлпожспаса. Спасатели нашли рыбака и доставили на берег. Мужчина в медицинской помощи не нуждался», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, спасатели рекомендуют перед поездкой уточнять прогноз погоды, брать с собой заряженный телефон и не выходить на тонкий лёд.
При любой нештатной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.