В Шатуре волонтёры помогли семье участника СВО расчистить снег у дома

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурские волонтёры откликнулись на просьбу семьи участника спецоперации помочь убрать снег перед домом в частном секторе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Проживающая в деревне Митинская семья Смирновых осталась без мужской поддержки. Сын Лилии Анатольевны ушел служить в зону СВО, а муж умер несколько лет назад. Женщина с дочерью вынуждены одни следить за хозяйством. Справиться с последствиями сильных снегопадов, которые обрушились на Подмосковье, они не смогли.



«Мы не в первый раз помогаем семьям участников СВО решать бытовые проблемы. Летом и дрова колем, и листву убираем. Как только поступила заявка на расчистку снега, наши ребята сразу откликнулись, привезли свою снегоуборочную технику. Пять человек быстро сбросили снег с крыши гаража, расчистили теплицу, убрали участок перед домом, чтобы мама с дочкой могли заходить и выходить из дома», – рассказал директор Комплексного молодёжного центра муниципалитета Александр Гуреев