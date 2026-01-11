В подмосковной ГАИ рассказали, как освободить автомобиль от снега

11 января 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

Снежные заносы в подмосковных дворах стали настоящим испытанием для водителей. В пресс-службе Госавтоинспекции Московской области рассказали, как безопасно освободить автомобиль, если его уже успел засыпать снег.





Чтобы попытка выехать из сугроба не закончилась поломкой или аварией, следует запомнить несколько правил. Главное состоит в том, что начинать чистку нужно с выхлопной системы, чтобы не отравиться угарным газом.

«Очищайте не только стёкла, но и крышу, иначе в пути снег соскользнёт на лобовое. Расчистите по 50 сантиметров перед ведущими колесами и уберите снег из-под днища. Салонные коврики под ведущими колёсами – отличный способ увеличить сцепление. Выезжайте плавно, раскачивая машину вперёд и назад на низких оборотах», – отметили в подмосковной ГАИ.