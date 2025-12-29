Капремонт школы №20 в Орехово-Зуеве выполнили на треть
Капитальный ремонт второго корпуса школы №20 имени Н.З. Бирюкова ведётся на улице Иванова в Орехово-Зуеве. В настоящий момент готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Демонтажные работы в здании выполнены полностью, продолжаются общестроительные и отделочные, ведётся ремонт фасада и крыши.
«На объекте заняты более человек, задействованы две единицы техники», — отмечается в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений и благоустроят пришкольную территорию.
Все работы должны завершить до 1 сентября 2026 года.