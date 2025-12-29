Капремонт школы №20 в Орехово-Зуеве выполнили на треть

29 декабря 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт второго корпуса школы №20 имени Н.З. Бирюкова ведётся на улице Иванова в Орехово-Зуеве. В настоящий момент готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Демонтажные работы в здании выполнены полностью, продолжаются общестроительные и отделочные, ведётся ремонт фасада и крыши.





«На объекте заняты более человек, задействованы две единицы техники», — отмечается в сообщении.