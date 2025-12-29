В Подмосковье упрощают оплату проезда по Мытищинской хорде
Оплатить проезд по Мытищинской хорде с 31 декабря можно будет через банковские приложения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
При этом сохраняется возможность заплатить за проезд с помощью транспондера, через telegram-бот t.me/Vistranstoll_bot или на сайте vis-transtoll.ru/vbt.
«Благодаря системе «свободный поток» (free flow) все начисления формируются автоматически — по информации с камер, без шлагбаумов и очередей», — отмечается в сообщении.Камеры фиксируют госномера автомобилей, определяют длину использованного участка трассы и передают эти данные в систему, которая рассчитывает стоимость проезда. Автомобилист получит счёт в своём аккаунте в «Госуслугах».