В Мытищах построили паркинг на 450 машин
Строительство пятиэтажного паркинга, рассчитанного на 450 автомобилей, завершилось в жилом комплексе «Новое Медведково» на территории Мытищ. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь паркинга составляет 13 тысяч квадратных метров. На первом этаже, помимо парковочных мест, есть помещение под автомойку.
«Въезд организован по двухпутным рампам, а для автовладельцев есть пассажирский лифт», — отмечается в сообщении.ЖК «Новое Медведково» находится рядом с Пироговским и Мытищинским лесопарками. В настоящее время завершено строительство 36 домов, работают три детских сада и лингвистическая гимназия. Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.