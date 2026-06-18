В Мытищах построили паркинг на 450 машин

18 июня 2026, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство пятиэтажного паркинга, рассчитанного на 450 автомобилей, завершилось в жилом комплексе «Новое Медведково» на территории Мытищ. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь паркинга составляет 13 тысяч квадратных метров. На первом этаже, помимо парковочных мест, есть помещение под автомойку.





«Въезд организован по двухпутным рампам, а для автовладельцев есть пассажирский лифт», — отмечается в сообщении.