Единороссы Подмосковья проводят проверку доступности соцобъектов для инвалидов

18 июня 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Мониторинг доступной среды для людей с инвалидностью проводят в Московской области члены регионального отделения «Единой России» вместе с представителями окружных администраций и участниками специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В программе проверки места проживания ветеранов с инвалидностью и маршруты до социально значимых объектов.





«В Ленинском округе проверили дорогу до дворца сорта «Видное» и само учреждение, а также МФЦ и поликлинику №3. Никаких недочётов не выявили», — говорится в сообщении.

«В последние годы в Подмосковье изменилось понимание, что такое доступная среда. Подход стал маршрутоориентированным: от места жительства человека на коляске до того или иного социального объекта. Благодаря донастройке среды у наших бойцов, получивших сложные травмы, появляется возможность вести активный образ жизни», — сказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.