Единороссы Подмосковья проводят проверку доступности соцобъектов для инвалидов
Мониторинг доступной среды для людей с инвалидностью проводят в Московской области члены регионального отделения «Единой России» вместе с представителями окружных администраций и участниками специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В программе проверки места проживания ветеранов с инвалидностью и маршруты до социально значимых объектов.
«В Ленинском округе проверили дорогу до дворца сорта «Видное» и само учреждение, а также МФЦ и поликлинику №3. Никаких недочётов не выявили», — говорится в сообщении.В Ступине проверку прошла взрослая поликлиника и подходы к ней, в Волоколамске — ДК «Родники», офис ЕиРЦ, МФЦ, здание администрации и ещё несколько объектов.
«В последние годы в Подмосковье изменилось понимание, что такое доступная среда. Подход стал маршрутоориентированным: от места жительства человека на коляске до того или иного социального объекта. Благодаря донастройке среды у наших бойцов, получивших сложные травмы, появляется возможность вести активный образ жизни», — сказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.Ранее безбарьерную среду поручил организовать в регионе губернатор Андрей Воробьёв. На эти цели выделили средства из областного и муниципальных бюджетов.