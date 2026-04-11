Серия экоакций пройдет на территории Подмосковья в эти выходные

11 апреля 2026, 12:19

В пяти округах Подмосковья пройдут экоакции 11–12 апреля

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В предстоящие выходные в Московской области состоится масштабная экологическая программа. Местные волонтерские группы организуют серию мероприятий по сортировке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







В ходе мероприятий будут созданы пункты приёма вторсырья, где можно сдать макулатуру, пластик, стекло и металл. Любой желающий сможет воспользоваться этой возможностью и избавиться от ненужных предметов, передав их на переработку.





В субботу, 11 апреля, в Королеве пункт приема вторсырья будет работать с 11:00 до 13:00 по адресу улица Калинина, 6В. В Подольске прием отходов состоится в Екатерининском сквере с 14:00 до 15:00. В Химках, на улице Германа Титова, 14к1, пункт будет открыт с 12:00 до 13:00. Также в этот день в Домодедове, на улице Кирова, 15к1, можно будет сдать вторсырье с 11:00 до 13:00.



В воскресенье, 12 апреля, прием отходов будет организован в Мытищах с 12:00 до 14:00 по адресу улица Мира, 32/2. Ежедневно, с 8:00 до 21:00, Экоцентр «Приемочная № 1» в Королеве принимает вторсырье по адресу улица Калининградская, 5.





Если у вас возникнут вопросы, волонтёры на месте предоставят исчерпывающую информацию и покажут все этапы работы. Просто придите на любую площадку и уделите время совместной деятельности — продолжительность участия вы определяете сами.