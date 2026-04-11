В Подмосковье обсудили создание школ будущего в наукоградах

11 апреля 2026, 14:57

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

10 апреля на площадке Корпоративного университета развития образования» состоялась стратегическая сессия «Наукоград: школа будущего». В работе сессии приняли участие команды всех восьми наукоградов региона: Дубны, Жуковского, Королева, Реутова, Серпухова, Фрязино, Черноголовки и Долгопрудного. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.







Мероприятие собрало представителей Министерства образования Московской области, заместителей глав по социальным вопросам, руководителей муниципальных образовательных органов, директоров школ, представителей высших учебных заведений, колледжей и градообразующих предприятий.



Первый заместитель Министра образования Московской области Анна Гребцова обратилась к участникам с приветственным словом. Она отметила значимость объединения усилий науки, бизнеса и образования для создания современной школы в наукоградах.



В ходе сессии участники занимались разработкой модулей «школы будущего», учитывая уникальные особенности своих городов, по восьми основным направлениям: профориентация и партнёрство, цифровое развитие и использование искусственного интеллекта, работа с родительским сообществом, формирование и развитие кадров, система оценки эффективности школы, воспитательная система и среда, образовательная среда и инфраструктура, а также мотивация учащихся.



Центральным событием сессии стало выступление приглашённого эксперта — директора проектов Академии потенциала человека СберУниверситета, профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования Павла Рабиновича. В своём докладе «Школа в наукограде: проектирование и реализация» он рассказал о современных подходах к педагогическому проектированию и развитию детско-взрослых сообществ.



В результате групповой работы были представлены разработанные модели, которые затем обсуждались. Каждый наукоград планирует внедрить предложенные решения в школы своего города.