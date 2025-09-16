Достижения.рф

Дошкольники из Шатуры заняли первое место на фестивале «Пластилиновая ворона»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Итоги III областного фестиваля анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» подвели в Подмосковье. В число победителей вошли юные представители муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



От Шатуры в конкурсе участвовали ребята из подготовительной группы школы № 6 Рошаля со своей воспитательницей Натальей Афониной. На суд жюри они отправили мультфильм «Рыболов».

«Эта работа заняла первое место в номинации «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», — говорится в сообщении.
Награждение проводилось в парке Егорьевска. Победителям вручили подарки и дипломы.

Всего в конкурсе участвовало свыше 160 мультфильмов, созданных ребятами из более чем 50 городов.
