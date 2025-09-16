Дошкольники из Шатуры заняли первое место на фестивале «Пластилиновая ворона»

16 сентября 2025, 09:38

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Итоги III областного фестиваля анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» подвели в Подмосковье. В число победителей вошли юные представители муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





От Шатуры в конкурсе участвовали ребята из подготовительной группы школы № 6 Рошаля со своей воспитательницей Натальей Афониной. На суд жюри они отправили мультфильм «Рыболов».





«Эта работа заняла первое место в номинации «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», — говорится в сообщении.