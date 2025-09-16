В Подольске на фестивале «Осенние лапки» нашли хозяев четыре питомца
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске на благотворительном фестивале «Осенние лапки» четверо животных обрели новый дом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В парке имени Виктора Талалихина 15 волонтеров представили 23 подопечных: 6 кошек и 17 собак разных возрастов и пород. По итогам выставки-пристройства хозяев нашли щенок, взрослая собака, кот и четырехмесячный котенок.
«Нет ничего дороже для нас, чем видеть, как наши подопечные находят свой дом, где их будут окружать любовью, заботой и теплом. Каждый пристроенный питомец — это наша победа», — отметила организатор мероприятия Юлия Ганюченко.Для тех, кто не смог посетить фестиваль, создана онлайн-страница с анкетами животных и контактами кураторов.