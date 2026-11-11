Подмосковье примет Кубок Содружества по сумо с участием более 200 спортсменов

11 ноября 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Московская область станет площадкой проведения международного открытого турнира по сумо «Кубок Содружества». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования будут проходить со 2 по 7 декабря в спортивном центре Международного санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Дмитровском муниципальном округе. Турнир пройдёт в пятый раз и соберёт более 200 сумоистов из 25 стран – России, Армении, Белоруссии, Грузии, Монголии, Сербии, Индии, Шри-Ланки, Египта и других государств. За медали поборются мужчины и женщины, а также юноши и девушки до 19 лет.

«Международный Кубок Содружества высоко котируется в мире сумо, и мы стремимся высоко держать планку проведения турнира, с каждым годом поднимая её на новый организационный уровень. Хотим показать всему миру, что Россия – великая спортивная держава, где живут самые сильные сумоисты планеты, где проходят самые яркие, захватывающие соревнования по этому древнейшему единоборству», – отметил президент Федерации сумо России Роман Илиев.